Bebeğini Emzirirken Rahatsızlanan Anne Öldü

ADANA'da 4 ay önce doğum yapan 28 yaşındaki Pınar Denizhan, bebeğini emzirirken fenalaştı. Genç kadın, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.



Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde, evli ve 3 çocuk annesi Pınar Denizhan, genetik kalp rahatsızlığı nedeniyle zor bir gebelik geçirdi. 4 ay önce adı ve cinsiyeti açıklanmayan bir bebek doğuran genç kadın, bugün öğle saatlerinde bebeğini emzirirken fenalaştı. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pınar Denizhan, yolda hayatını kaybetti. Ailesinde genetik kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen ve doktorların ölümü hakkında 'şüpheli' raporu verdiği Pınar Denizhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



- Adana