EMİNÖNÜ'nde bebeğini denize atan kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının iskeleye gelirken kucağında bebeği olduğu görülüyor. Bir kaç dakika sonra iskeleden ayrılan kadının kucağında bebeğinin olmadığı kameraya yansıyor.
Bebeğini Denize Atan Kadın Güvenlik Kamerasında
EMİNÖNÜ'nde bebeğini denize atan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.
EMİNÖNÜ'nde bebeğini denize atan kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının iskeleye gelirken kucağında bebeği olduğu görülüyor. Bir kaç dakika sonra iskeleden ayrılan kadının kucağında bebeğinin olmadığı kameraya yansıyor.
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