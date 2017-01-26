Fatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren Fatma.K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T., adliyeye sevk edildi.
Fatih Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Fatma K. ve Mustafa T. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na polisler tarafından getirildi. Fatma K. ve Mustafa T. savcıya ifade verecek.
- İstanbul
Bebeğini Denize Atan Anne Adliye
Fatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren Fatma.K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T., adliyeye sevk edildi.
Fatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren Fatma.K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T., adliyeye sevk edildi.
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