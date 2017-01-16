Bebeğinden ilham aldı, çocuklar için patik koleksiyonu yaptı

Buse Terim, Baby on theGo adıyla yeni bir marka yarattı. Bugüne kadar gençlere ve yetişkinlere yönelik hazırladığı kombinler ve stil önerileriyle dikkat çeken ünlü blogger ve moda danışmanı Buse Terim, Baby on theGoile miniklerin ayaklarına dokunuyor.

Markanın çıkış hikayesinin hamile olduğunu öğrendiği an başladığını dile getiren Buse Terim, şöyle devam ediyor:

"Küçük meleğim Nil'in kalp atışlarını duyduğum an itibariyle bebeğimle birlikte büyüyen ve şekillenen bir fikirdi önce...Gençlere ve yetişkinlere yönelik kombinler hazırlayıp, trend önerilerinde bulunurken, minnoşlara, Niloşlara yönelik bir şeyler de yapmak istedim. Nil içimde büyürken, kurduğum bu hayal de Baby on theGo adıyla gerçeğe dönüştü."

