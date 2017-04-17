Bebeğin Denize Atılması" İddiasında Müebbet Talebi

Fatih'te 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla tutuklanan Fatma K. ile sevgilisi olduğu belirtilen Mustafa T. hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla tutuklanan Fatma K. ve sevgilisi olduğu belirtilen Mustafa T. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Fatma K. ve Mustafa T'nin gayriresmi olarak birlikte yaşadıkları ve Fatma K'nın 12 Aralık 2016'da dünyaya getirdiği bebeğe "Tuğçe" ismini koydukları belirtilerek, Mustafa T'nin sabit bir işi olmadığı için günlük işlerden para kazandığı ve 23 Ocak 2017'de Fatma K'nin bebeğin bakımı için Mustafa T'den para istemesi üzerine tartışma yaşandığı aktarıldı.



"Geberin, kendinizi kurtarın benden"



Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Mustafa T'nin bebeğini emziren Fatma K'yı darbettiği ve bebeği de anne kucağından alarak koltuğa fırlattığı kaydedilen iddianamede, şüpheli Mustafa T'nin Fatma K'ya, "Önce bu çocuktan kurtul, sonra intihar et. Sabah döndüğümde sizi evde görmek istemiyorum. Ölün geberin, kendinizi kurtarın benden." dediği anlatıldı.



Bu kavga sonrası Fatma K'nın evden dışarı çıktığı ve tüm gece sokaklarda dolaştığına dikkat çekilen iddianamede, dosya kapsamında elde edilen görüntü ve tanık ifadelerine göre Fatma K'nın 24 Ocak'ta, saat sabah 06.25'te Eminönü'ndeki deniz otobüsleri iskelesine geldiği ve kucağında bulunan Tuğçe bebeği denize attığının görüldüğü ifade edildi.



Bebeğini denize attıktan sonra şüpheli Fatma K'nin bir süre daha sokakta dolaşmasının ardından polise giderek, "çocuğunu denize attığını" söylediği de belirtilen iddianamede, bu şüphelinin emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeyle suçunu kabul ettiği, Mustafa T'nin ise suçlamayı reddettiği dile getirildi.



"Bebeğin cesedine ulaşılamadı"



Olay günü ve devamında yapılan çalışmalarda bebeğin cesedine ulaşılamadığı da aktarılan iddianamede, soruşturma sürecinde Fatma K'nin, "eşinin olaya karışmadığı" şeklinde beyanda bulunarak önceki ifadesini değiştirdiği ve böylece diğer şüpheliyi suçtan kurtarmaya çalıştığı vurgulandı.



Şüpheli Mustafa T'nin, "Bu çocuktan kurtul, intihar et" diyerek cinayete yönlendirdiği Fatma K'nın, olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı savunulan iddianamede, şüphelilerin "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



İddianamenin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.