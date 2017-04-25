Bebeği Parka Bıraktılar

ŞANLIURFA'nın, Viranşehir İlçesi'ndeki parkta, yeni doğduğu tahmin edilen kundağa sarılı erkek bebek bulundu.



Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki parkta dolaşanlar, kundakta ağlayan bebek görünce polise haber verdi. İhbar üzerine parka gelen polis, birkaç günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin ailesine ulaşamayınca, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Polislerin çağırdığı sağlık görevlileri, erkek bebeği, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebeğin, ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı.



FOTOĞRFAFLI - Şanlıurfa