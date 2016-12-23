Bebeğe Aşı Yapmayan Hekim Savcıya İfade Verecek

ERZURUM Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar, anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalıştayda yaptığı konuşmada, bazı doktorların 'kalem aşısı' olarak bilinen yeni doğan aşısını (Hepatit B) yapılmış gibi gösterdiğini belirterek, "Vicdanı olan yapmaz. Bunun tekrar tekrar üzerinde duruyorum, idari soruşturmayla falan uğraşmam, direk savcılığa başvururum" dedi.



Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'birinci basamak sağlık hizmetleri il değerlendirme toplantısı ve anne-bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalıştay', 242 aile hekimi, 90 toplum sağlığı merkezi hekimi ve toplam bin sağlık çalışanın katılımı ile gerçekleşti. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Uçar, anne-bebek ölümüyle ilgili gelinen noktayı anlattı. Uçar, bu konuda büyük bir başarı sağlandığını belirterek hekimleri de uyardı. Uçar, bazı doktorların 'kalem aşısı' olarak da bilinen yeni doğan aşısına önem göstermediklerine işaret etti. Geçen ay bu konuda 3 aile hekimine uyarı gönderdiğini vurgulayan Mahmut Uçar şunları söyledi:



"Biz 2016 Türkiye'sinde bu kadar sağlık konusunda iyi bir noktada olmamıza ve daha da iyileşme gösterme çabalarımıza rağmen halen daha bazı arkadaşlarımız yapmadığı aşıyı yapmış gösteriyor. Yani bunun tekrar tekrar üzerinde duruyorum, idari soruşturmayla falan uğraşmam direk savcılığa başvururum. Çünkü bir annenin çocuğu siz aşısını yapmadınız diye kızamıktan ölürse ne olacak. Hangi tıbbi gerekçeyle böyle bir şey yapılabilir. Bu konuyu en azından vicdanı olan insanların bu noktada hassasiyetleri oluşsun diye konuşuyorum. Geçen ay 3 aile hekimine bu nedenle uyarı göndermek durumda kaldım. Yani yapmış olduğunuz aşısı kalem aşısı olduğu bebeklerde böyle bir aşının gerektiğini söylüyorum. Vicdanı olan yapmaz. Bunun tekrar tekrar üzerinde duruyorum idari soruşturmayla falan uğraşmam direk savcılığa başvururum."



- Erzurum