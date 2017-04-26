Beauty Eurasia 2017 13.uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı

1.E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 2.Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen Beauty Eurasia 2017 13.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Beauty Eurasia 2017 13.uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı

1.E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 2.Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen Beauty Eurasia 2017 13.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Renkli Kozmetik, Parfüm, Kişisel Bakım, Ecza, Dermokozmetik, SPA, Kuaför, Güzellik Salonu, Temizlik, Ambalaj, Hammadde, Makine, Privatelabel şeklindedir.

Düzenleyici: 1.E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 2.Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş

Konusu: Kozmetik, Güzellik, Pafüm, Estetik, Kuaför, Temizlik, Ambalaj

Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : İstanbul Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Beauty Eurasia 2017 13.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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