Beauty Eurasia 2017 13.uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı
1.E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 2.Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen Beauty Eurasia 2017 13.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
1.E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 2.Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen Beauty Eurasia 2017 13.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Renkli Kozmetik, Parfüm, Kişisel Bakım, Ecza, Dermokozmetik, SPA, Kuaför, Güzellik Salonu, Temizlik, Ambalaj, Hammadde, Makine, Privatelabel şeklindedir.
Düzenleyici: 1.E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 2.Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş
Konusu: Kozmetik, Güzellik, Pafüm, Estetik, Kuaför, Temizlik, Ambalaj
Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İstanbul Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Beauty Eurasia 2017 13.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır