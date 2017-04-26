1.E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 2.Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen Beauty Eurasia 2017 13.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Renkli Kozmetik, Parfüm, Kişisel Bakım, Ecza, Dermokozmetik, SPA, Kuaför, Güzellik Salonu, Temizlik, Ambalaj, Hammadde, Makine, Privatelabel şeklindedir.



Düzenleyici: 1.E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. 2.Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş



Konusu: Kozmetik, Güzellik, Pafüm, Estetik, Kuaför, Temizlik, Ambalaj



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : İstanbul Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Beauty Eurasia 2017 13.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır