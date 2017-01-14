Beatles'ın Menajerliğini Yapmış Olan Mardas Evinde Ölü Bulundu

60'lı yıllarda bütün ışıkları üstüne çeken ve ünlü müzik gurupların menajerliğini üstlenen Aleksis Mardas, yalnız ve herkesten unutulmuş olarak Atina'nın sosyete bölgesi sayılan Kolonaki'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Yakınları ondan uzun zaman haber almayınca Cuma akşamı polise haber verdiler. Evde ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Mardas'ın uzun süredir hasta olduğu ancak yine de otopsi yapılacağı belirtildi.



5 Mayıs 1942'de Atina'da doğan ve fizik ile teknoloji alanında üstün zeka sayılan Aleksis Mardas 60'lı yıllarda İngiltere'ye yerleşti. İlk olarak Rolling Stones gurubuyla tanıştı ve konserlerinin ses-ışıklandırma konularıyla ilgilendi. Daha sonra John Lennon ile tanıştı ve gurubun ayrılmaz bir parçası oldu. Teknoloji alanındaki bilgileri yüzünden Lennon ona "Magic Alex" ve "Guru" lakaplarını taktı. - Atina