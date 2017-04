Bê Ziman (Dilsiz)

"1.2.3.4.5...



Eşikte doğuşumun bir anlamı olmalı. Erken doğmuşum, çıkıvermişim birden. Annem kız doğdum diye mi ağlasın, eşikte doğdum diye mi? Kulağıma adımı fısıldamadan önce "Yersiz yurtsuz olacaksın, eşikte doğdun çünkü." demişler.



Neyi duymaya iznimiz var'Neyi duymaya muktediriz'Neyi duymaya hevesliyiz?



Sessizlik mümkün mü'Sessizliği duymamak?



En akıcı konuşulan dil sessizliğin dili mi?



En korunaklı cümlelerin oturduğu koltuğa yayılmışken



Aslında bol keseden sessizlik mi ürettiğin?



Ne güzel dil, kelimesi bol ama dile gelmiyor...



Sabun...



...kiri hiç sevmedi ama...



29-30-31...köpürmek için yanaşması gerekiyordu.



Yıkasak ellerimizi, seçebilir miyiz hangisi kimin kiri?



Dive wateyeke zayina min ya li ber mehdere hebe. Zü ji dayik büme, lez bilez derketime. Dayika min bila ji bo xwede ez keç da me bide giri an ji bo ez li mehdere welidi me? Beriya nave min li ber guhe min bipispisinin, gotine: ""tu e becihüwar bi, tu li ber mehdere welidi ji ber ku"".



ji bo em çi bibihizin destür te dayin. Ji bo em çi bibihizin şiyandar in. Ji bo em çi bibihizin bi hewes in. Bedengi pekan e? Ne bihistina bedengiye?



Zimane heri herikbar te axivin zimane bedengiye ye?



hevoken heri di ewlehiye de gava xwe li paldankan vezelandine



Gelo ya tu diafirine bedengiyeke beserüber e?



Çi zimaneki xweş, peyven we gelek in le naye zimen.



Sabün



...Qet ji gemare heznekir le...



Ji bo kef bide dive xwe nezik kiriba.



Me desten xwe bişüşta me e zanibüya kijan gemara ke ye?



Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Theatron



Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat



Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Be Ziman (Dilsiz)



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır