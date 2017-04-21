BDDK'dan Yönetmelik Taslağı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları, bankaların değerleme hizmeti almaları ve faktoring işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik taslağı yayımladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları, bankaların değerleme hizmeti almaları ve faktoring işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik taslağı yayımladı.
BDDK "Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı resmi internet sitesinde yayımladı.
Buna göre Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları
Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
Dördüncü fıkra, "Bir borçludan birbirinden bağımsız birden fazla alacağın mevcut bulunması ve bu alacaklardan herhangi biri için birinci ve ikinci fıkra hükümleri kapsamında özel karşılık ayrılması halinde, diğer alacak tutarları için de aynı oranda özel karşılık ayrılır." şeklinde idi.
Ayrıca yönetmeliğe "İstisnalar" başlığı altında 10'uncu madde eklenirken, bu maddede kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklar için özel ve genel
karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak dikkate alınacağı kaydedildi.
Değerleme hizmet alımı
BDDK "Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı sitesinde yayımladı.
Taslağa göre 1 Ocak 2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların
Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası, şöyle değiştirildi:
"Değerleme raporu, değerleme işleminin sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan yazılı metindir.
Değerleme raporu yetkili değerleme kuruluşunun değerleme faaliyetlerini bizzat yürüten ve bu
kapsamda yerinde inceleme ve araştırmaları yapan değerleme uzmanları tarafından hazırlanır
ve imzalanır. Değerleme raporunun değerleme uzmanı gözetiminde uzman yardımcısı ile
birlikte hazırlanması durumunda rapor değerleme uzman yardımcısı tarafından da imzalanır.
Sözleşmeli değerleme uzmanlarına hazırlatılan değerleme raporları dahil olmak üzere, yetkili
değerleme kuruluşlarınca bankaların talebiyle hazırlanan değerleme raporlarının her birinin
ayrıca bir sorumlu değerleme uzmanı, kalkınma ve yatırım bankalarında ilgili genel müdür
yardımcısı ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların nitelikli paya sahip olduğu ya da kontrol
ettiği değerleme kuruluşlarında yönetim kurulunca belirlenecek yetkili kişi tarafından
imzalanarak bankaya sunulması zorunludur. Değerleme raporları 15 Ocak 2004 tarihli ve 5070
sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında edinilen güvenli elektronik imza ile imzalanabilir."
Aynı yönetmeliğin 15'inci maddesinin birinci fıkrası "Değerleme kuruluşları, bu yönetmelik kapsamındaki değerleme faaliyetlerinden doğabilecek
zararların tazmini amacıyla, genel şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen mesleki
sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Mesleki sorumluluk sigortasına esas asgari poliçe
tutarı bankalarla imzalanan değerleme sözleşmesinde belirlenir ve ilgili yıla ilişkin poliçe
bilgileri, hesap dönemini takip eden 1 ay içinde kuruma gönderilir." şeklinde değiştirildi.
Aynı yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesi de şöyle değiştirildi:
"İntibak süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kurulca yetkilendirilmiş
değerleme kuruluşları, durumlarını 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne,
bankalar, durumlarını 8'inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri hükümlerine
31 Aralık 2017 tarihine kadar uygun hale getirmek zorundadır.
(2) Değerleme kuruluşlarınca 31 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleştirilecek değerleme
faaliyetleri, en az dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim görmüş, bankacılık, bağımsız denetim,
sigorta eksperliği veya mahkemelerde bilirkişilik dahil olmak üzere değerleme konularında en
az üç yıllık tecrübeye sahip ya da değerleme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olan değerleme personeli
tarafından yürütülebilir."
Faktoring işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar
Kurum, "Faktoring
İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı da yayımladı.
Buna göre 29257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Faktoring
İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası "Kuruluş, e-faturalar ile e-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların
devredilmesi ve Merkezi Fatura Kaydı Sistemine kaydedilmek suretiyle Gelir İdaresi
Başkanlığından doğruluğunun teyit edilmesi şartıyla, e-fatura imajları hariç olmak üzere fatura
aslı imajlarını yapılacak denetimlerde tevsik etmek üzere muhafaza eder." şeklinde değiştirildi.
Yönetmeliğin 8'inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere "İthalat ve ihracat faktoringi işlemlerinde, faktoring şirketi ile fatura borçlusu arasında
faktoring işlemine temel teşkil eden ticari işlemin dayanağı olan sözleşme hükümlerine atıfta
bulunan ve kuruluş tarafından alınan kambiyo senedine ilişkin bilgileri de içeren münhasır
sözleşme düzenlenmiş olması kaydıyla birinci fıkra hükümleri uygulanmaz." şeklindeki ikinci fıkra eklendi ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirildi.
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