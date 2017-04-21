BDDK'dan Yönetmelik Taslağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları, bankaların değerleme hizmeti almaları ve faktoring işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik taslağı yayımladı.



BDDK "Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı resmi internet sitesinde yayımladı.



Buna göre Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları

Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.



Dördüncü fıkra, "Bir borçludan birbirinden bağımsız birden fazla alacağın mevcut bulunması ve bu alacaklardan herhangi biri için birinci ve ikinci fıkra hükümleri kapsamında özel karşılık ayrılması halinde, diğer alacak tutarları için de aynı oranda özel karşılık ayrılır." şeklinde idi.



Ayrıca yönetmeliğe "İstisnalar" başlığı altında 10'uncu madde eklenirken, bu maddede kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklar için özel ve genel

karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak dikkate alınacağı kaydedildi.



Değerleme hizmet alımı



BDDK "Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların

Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı sitesinde yayımladı.



Taslağa göre 1 Ocak 2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların

Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların





Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası, şöyle değiştirildi:



"Değerleme raporu, değerleme işleminin sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan yazılı metindir.

Değerleme raporu yetkili değerleme kuruluşunun değerleme faaliyetlerini bizzat yürüten ve bu

kapsamda yerinde inceleme ve araştırmaları yapan değerleme uzmanları tarafından hazırlanır

ve imzalanır. Değerleme raporunun değerleme uzmanı gözetiminde uzman yardımcısı ile





birlikte hazırlanması durumunda rapor değerleme uzman yardımcısı tarafından da imzalanır.





Sözleşmeli değerleme uzmanlarına hazırlatılan değerleme raporları dahil olmak üzere, yetkili

değerleme kuruluşlarınca bankaların talebiyle hazırlanan değerleme raporlarının her birinin

ayrıca bir sorumlu değerleme uzmanı, kalkınma ve yatırım bankalarında ilgili genel müdür

yardımcısı ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların nitelikli paya sahip olduğu ya da kontrol

ettiği değerleme kuruluşlarında yönetim kurulunca belirlenecek yetkili kişi tarafından

imzalanarak bankaya sunulması zorunludur. Değerleme raporları 15 Ocak 2004 tarihli ve 5070

sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında edinilen güvenli elektronik imza ile imzalanabilir."



Aynı yönetmeliğin 15'inci maddesinin birinci fıkrası "Değerleme kuruluşları, bu yönetmelik kapsamındaki değerleme faaliyetlerinden doğabilecek

zararların tazmini amacıyla, genel şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen mesleki

sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Mesleki sorumluluk sigortasına esas asgari poliçe

tutarı bankalarla imzalanan değerleme sözleşmesinde belirlenir ve ilgili yıla ilişkin poliçe

bilgileri, hesap dönemini takip eden 1 ay içinde kuruma gönderilir." şeklinde değiştirildi.



Aynı yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesi de şöyle değiştirildi:



"İntibak süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kurulca yetkilendirilmiş

değerleme kuruluşları, durumlarını 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne,

bankalar, durumlarını 8'inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri hükümlerine

31 Aralık 2017 tarihine kadar uygun hale getirmek zorundadır.

(2) Değerleme kuruluşlarınca 31 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleştirilecek değerleme

faaliyetleri, en az dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim görmüş, bankacılık, bağımsız denetim,

sigorta eksperliği veya mahkemelerde bilirkişilik dahil olmak üzere değerleme konularında en

az üç yıllık tecrübeye sahip ya da değerleme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olan değerleme personeli

tarafından yürütülebilir."



Faktoring işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar



Kurum, "Faktoring

İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı da yayımladı.



Buna göre 29257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Faktoring

İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası "Kuruluş, e-faturalar ile e-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların

devredilmesi ve Merkezi Fatura Kaydı Sistemine kaydedilmek suretiyle Gelir İdaresi

Başkanlığından doğruluğunun teyit edilmesi şartıyla, e-fatura imajları hariç olmak üzere fatura

aslı imajlarını yapılacak denetimlerde tevsik etmek üzere muhafaza eder." şeklinde değiştirildi.



Yönetmeliğin 8'inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere "İthalat ve ihracat faktoringi işlemlerinde, faktoring şirketi ile fatura borçlusu arasında

faktoring işlemine temel teşkil eden ticari işlemin dayanağı olan sözleşme hükümlerine atıfta

bulunan ve kuruluş tarafından alınan kambiyo senedine ilişkin bilgileri de içeren münhasır

sözleşme düzenlenmiş olması kaydıyla birinci fıkra hükümleri uygulanmaz." şeklindeki ikinci fıkra eklendi ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirildi.