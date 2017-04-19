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BDDK'dan Faaliyet İzni İptali
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BDDK'dan Faaliyet İzni İptali

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Misyon Ödeme Hizmetleri AŞ'nin talebi doğrultusunda ödeme kuruluşu faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

BDDK'dan Faaliyet İzni İptali

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Misyon Ödeme Hizmetleri AŞ'nin talebi doğrultusunda ödeme kuruluşu faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Misyon Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu faaliyet izni, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.

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Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Resmi Gazete, Yargı, Bddk