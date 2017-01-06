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BDDK'dan 4 Şirkete Ödeme Kuruluşu İzni
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BDDK'dan 4 Şirkete Ödeme Kuruluşu İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 4 şirkete ödeme kuruluşu izni verilmesine ilişki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'dan 4 Şirkete Ödeme Kuruluşu İzni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 4 şirkete ödeme kuruluşu izni verilmesine ilişki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TT Ödeme Hizmetleri AŞ, Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri AŞ, Misyon Ödeme Hizmetleri AŞ ve Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası ile 15'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.

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Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Resmi Gazete, Turkey, Yargı, Bddk