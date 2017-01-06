Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 4 şirkete ödeme kuruluşu izni verilmesine ilişki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TT Ödeme Hizmetleri AŞ, Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri AŞ, Misyon Ödeme Hizmetleri AŞ ve Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası ile 15'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.
BDDK'dan 4 Şirkete Ödeme Kuruluşu İzni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 4 şirkete ödeme kuruluşu izni verilmesine ilişki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 4 şirkete ödeme kuruluşu izni verilmesine ilişki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
-
Torununa bakan nineler ne kadar alacak?
-
İşte aile ödenekleri ile kim ne kadar alacak?
-
Bu lokanta diğerlerinden çok farklı!
-
Müjdeyi Erdoğan verdi: 15 Ocak'a kadar geçerli
-
Burs ve öğrenim kredilerine zam yapıldı
-
Şehit polisle ilgili kahreden paylaşım: Kardeşim ben hep buradayım
-
Türkiye'nin konuştuğu kahraman polis için dev kampanya
-
Bu yüze dikkat! Yakında adını tüm Türkiye'ye duyuracak