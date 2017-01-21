BDDK'daki "Bylock" Soruşturması; 26 Kişiye 15 Yıl Hapis İstendi

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanı 26 kişi hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle İddianame düzenlendi. Bylock kullanıcı sayısının 215 bin 92 olduğu belirtilen iddianamede, şuana kadar 15 milyon 520 bin 522 adet kriptolu mesaj içeriğinin çözümlendiği kaydedildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, BDDK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle 38 kurum çalışanın açığa alındığı, bunlardan 33'ünün de Bylock programını kullandıklarının bildirilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı hatırlatıldı. İddianamede örgütün haberleşme yöntemleriyle Bylock'un kullanımı ve özelliklerine ilişkin önemli tespitlere yer verildi.



FETÖ'NÜN HABERLEŞMEDE KULLANDIĞI YÖNTEMLER



İddianamede örgütün haberleşmede kullandığı en etkili yöntemin "Ru be ru" (yüz yüze) şeklinde olan yöntem olduğu kaydedildi. Yine canlı kurye kullanılmasının da en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul edildiği belirtilen iddianamede özellikle örgüt lideri Fetullah Gülen ile haberleşmede çoğunlukla bu yöntemin kullanıldığı, talimat almak veya faaliyetler hakkında bilgi almak için kuryelerin Pensilvanya'ya giderek örgüt lideriyle yüz yüze görüştükleri tespitine yer verildi.



EN YAYGIN YÖNTEM TELEFON



En yaygın haberleşme yönteminin ise mobil telefonlar olduğu belirtildi. Örgüt mensuplarının kendi adlarına kayıtlı olmayan hatlar temin ettikleri bunları da kullandıkları cihazlarla birlikte periyodik aralıklarla değiştirdikleri belirtildi. Üst düzey 'abi' ve 'abla'ların ise başka ülkelere kayıtlı mobil telefon hatları kullandıkları tespitine yer verildi. Mobil cihaz ile iletişime imkan tanıyan Skype, Tango, Bylock, Line, Karaotlak ve Whatsapp gibi programların da düşük maliyetli olması ve mesajlaşmaların şifrelenerek korunması sebebiyle sık tercih edilen haberleşme yöntemi olarak görüldüğü kaydedildi.



FETULLAH GÜLEN'İN TALİMATIYLA GÖRÜŞMELER BYLOCK ÜZERİNDEN YAPILDI



İddianamede Bylock'un, 17-25 Aralık sürecinden sonra telefon dinlemelerine karşı kriptolu haberleşme programı olarak örgüt tarafından geliştirildiği belirtilerek, örgüt lideri Gülen'in de, "Tüm üyeler Bylock programı üzerinden görüşmeler yapsın. Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur" diyerek talimat verdiği, örgüt mensuplarının da bu talimat üzerine bu program üzerinden görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.



"ÖRGÜT İÇERİSİNDE OLMAYAN KİŞİNİN BYLOCK KULLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"



Bylock'un kurulum dosyası olmadan haricen ya da internet üzerinden temininin mümkün olmadığı, programa erişimin ancak örgüt üyelerinin birbirlerine kurulum dosyasını bluetoth, flash bellek gibi dijital ortamda vererek sağlandığına dikkat çekilen iddianamede, bu programa örgüt içerisinde faaliyet göstermeyen bir kişinin ulaşmasının mümkün olmadığı vurgulandı. 15 Temmuz kalkışmasından sonra da, örgüt içerisinde, "Bylock silinsin, telefonlar formatlansın" talimatının verildiği belirtildi.



BYLOCK'UN ÖZELLİKLERİ...



İddianamede sunucusunun Litvanya'da olduğu belirtilen Bylock'un, ilk önce İngilizce yazılım olarak üretildiği daha sonra Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak tüm Türkiye'de örgüt mensuplarının hizmetine sunulduğu belirtildi. Bylock üzerinden gönderilen mesajların alıcı tarafından silinmemiş ise eğer sistem tarafından 24 saat içinde otomatik olarak silindiği, telefonların özelliklerine göre ekran görüntüsü ve kopyasının alınabildiği kaydedildi.



KULLANICI SAYISI 215 BİN 92



Bylock'un indirme sitelerinden edinilen bilgilere göre 500 bin ila 1 milyon arasında indirildiğinin belirlendiğine işaret edilen iddianamede, kullanıcı sayısının 215 bin 92 adet olduğu değerlendirmesi yapıldı. Dünya üzerinde en çok kullanıcısının olduğu ülkenin de Türkiye olduğu vurgulandı.



15 MİLYON KRİPTOLU MESAJ ÇÖZÜMLENDİ



İddianamede Bylock üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 17 milyon 169 bin 632 mesaj kaydına ulaşıldığı belirtilerek, şuana kadar 15 milyon 520 bin 552 adet mesajlaşmaya ait kriptolu içeriğin çözümlendiği vurgulandı. Yine program üzerinden bir kez mesaj atmış ya da almış kullanıcı sayısının 60 bin 473 olduğu, uygulamayı sadece sesli iletişim için kullanan kişi sayısının ise 46 bin 799 olduğu bilgisine yer verildi.



Savcılığın değerlendirmesinde "Bylock uygulamasının, global bir uygulama görüntüsü altında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanımına sunulduğu sonucuna varılmıştır" denildi.



ŞÜPHELİLERİN 20'Sİ KIRMIZI, 6'SI TURUNCU RENKTE BYLOCK KULLANICISI...



İddianamede murakıp, murakıp yardımcısı ve uzman olan 26 şüpheliden 22'sinin tutuklu olduğu, 4'ünün ise firari olduğu belirtildi. Yine şüphelilerden 20'sinin çok yoğun kullanım anlamına gelen "kırmızı renk" grubunda Bylock kullandığı, 6'sının ise "turuncu renk" grubunda Bylock kullandığı belirtildi. Ayrıca tüm şüphelilerin örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği belirlendi. Tüm şüpheliler için "Terör örgütü üyeliği" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



ŞÜPHELİLER BYLOCK KULLANMADIKLARINI SAVUNDULAR



İddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Bylock indirip kullanmadıklarını, örgüt ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını söyledikleri, bazılarının da BDDK yöneticileriyle ters düştüğü için adının listeye eklendiğini belirterek suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. - İstanbul