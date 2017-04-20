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BDDK Başkanı: Yüzde 20 Şartı Masada
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BDDK Başkanı: Yüzde 20 Şartı Masada

Özel sektörün dövizle borçlanmasına aynı bankalarda olduğu gibi yüzde 20 şartı gelebilir.

BDDK Başkanı: Yüzde 20 Şartı Masada

Özel sektörün dövizle borçlanmasına aynı bankalarda olduğu gibi yüzde 20 şartı gelebilir.

Kaynak: Dunya.com

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Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Döviz, Bddk