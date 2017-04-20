BDDK Başkanı: Yüzde 20 Şartı Masada
Özel sektörün dövizle borçlanmasına aynı bankalarda olduğu gibi yüzde 20 şartı gelebilir.
Özel sektörün dövizle borçlanmasına aynı bankalarda olduğu gibi yüzde 20 şartı gelebilir.
Kaynak: Dunya.com
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