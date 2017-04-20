BDDK Başkanı: İşletmelerin Döviz Borçlanmaları Kontrol Altına Alınacak

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 2013'te bireysel kredilerde dövizle borçlanmayı yasakladıklarını ve bunun da çok faydasını gördüklerini belirterek, işletmelerde de döviz borçlanmalarını kontrol altında tutacak bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını söyledi.



BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan ve sık sık döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalarıyla ilgili sorular karşılaştıklarını belirten Akben, Türkiye'de cari açık sorunu olduğunu söyledi. Türkiye'nin 150 milyar dolar civarında ihracatı, bunun karşılığında da 200 milyar dolardan fazla ithalatı olduğunu kaydeden Akben, 50 milyar dolardan fazla cari açığın bir kısmını turizmle, bir kısmını diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerle telafi etiklerini, ancak her yıl 30-35 milyar dolar bir cari açıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.



"CARİ AÇIĞI ENERJİYLE KAPATACAĞIZ"



Enerjinin çok önemli ve son yıllardaki politikalarla Türkiye'nin enerji alanında yurt dışına verdiği kaynağın 54 milyar dolara kadar gerilediğini belirten Mehmet Ali Akben, şunları söyledi:



"Yani yüzde 49'unu yerli enerjiyle, kaynakla sağlamaya çalışıyoruz, ama gerek petrol ve türevleri, gerek doğalgaz veya diğer harcamalar, ciddi manada bizim cari açık içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bundan dolayı enerji alanında rüzgar ve güneş enerjisi gibi birtakım çalışmalar yapılıyor. Oradan sağlanacak yerli kaynaklarla eğer burada 30 milyar dolarlık daha bir tasarruf sağlayabilirsek cari açık konusunu inşallah halledeceğiz. ve o zaman da bu kurlar konusunda herhalde daha stabil, önümüzü daha görecek bir pozisyona geliriz diye düşünüyoruz."



"DÖVİZ BORÇLANMALARI KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"



Daha önce bireylerin konut ve otomobil almak için bankalara döviz borçlandığını ve her döviz artışında da ellerinde pankartlarla bankaların önünde dövizzede gruplarının oluştuğunu ifade eden Akben, 2013'te bireylerde döviz borçlanmasını yasaklayarak bunun önüne geçtiklerini vurgulayarak şunları dedi:



"Çok şükür ki bu yasakların faydalı bir şey olduğunu gördük. Bugün bankalarımız ihracat geliri olmayan, turizm geliri olmayan, döviz geliri olmayanlara karşı döviz kredisi veya dövize endeksli kredi kullandırdığında elbette ki dikkat ediyorlar. Elbette ki kuruluşlarımız da kendilerinin döviz geliri yoksa bunun karşılığında döviz kredisi alma gibi bir çaba içerisine de girmiyorlar. Ama bu şu anda onların kendi başlarına yaptıkları iş. Bunu biz daha düzenli hale getirip bunları aynı bireylerde olduğu gibi döviz borçlanmalarını da kontrol altında tutacak bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu da devreye aldığımızda bu konularda sizlerin de o tür sıkıntıları biraz daha hafifleyecek diye düşünüyoruz."



KREDİ RAKAMLARINDA BÜYÜME



BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben son olarak kredi büyüme rakamlarına değinerek, "Bu 3.5 aylık süre zarfında şu anda kredi büyüme rakamlarına baktığımızda son 3 yılın üstüne çıktı. Bu çok sevindirici ve güzel rakamlar. Bu bize işaret ediyor ki daha önce ki bizim Türkiye'nin büyüme rakamların çok yukarıda çıktığı dönemlerde bankacılık sektörü kredilerde yüzde 20'lerin üzerinde büyüme gösteriyordu. Bu son geçtiğimiz yılda 14.5 civarında kaldı bu. Keza mevduat büyümesi de o civarlarda kaldı. Ama şu anda görüyoruz ki inşallah bu hızla gidersek yine bir 22-23'leri yakalayacağız büyümede" diye konuştu.



- Kahramanmaraş