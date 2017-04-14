BD Araştırma Ödülleri, KLİMİK 2017'de Sahiplerini Buldu



KLİMİK (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği) tarafından düzenlenen XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde yapılan ödül töreninde İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nden İlker Devrim ve ekibi, "Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Hastalarında Tamamen İmplante Edilen Santral Kateter (Port) İle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Bundle (Önlem Paketi) Uygulamalarının Etkinliği" çalışması ile birinci odu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Nurgül Tayran ve ekibi ise "Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Sıfır İnfeksiyon Hedefimiz" çalışması ile ikinci olurken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Şirin Menekşe ve Arzu Ateşoğlu Aydoğan ise "Ventilatör İlişkili Pnömonide Bundle Etkisi" isimli çalışmaları ile üçüncü oldu.

Araştırma Ödülleri ile ilgili konuşan BD Türkiye Genel Müdürü Murat Erboz, "BD olarak sunduğumuz çözümler ve BD Sağlık Öncülerimizin sağlık çalışanlarına verdiği eğitimler ile iyi ve güvenli uygulamaların artması için çalışıyoruz. Aynı zamanda KLİMİK işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz BD Araştırma Ödülleri ile bu amacımızı pekiştirerek, ülkemizde bilimsel çalışmaların sayısının ve kalitesinin artmasına ve ülkemizin sağlık hizmetleri alanında yakaladığı kalite çıtasının daha yükseğe taşınmasına yardımcı olmak istiyoruz," dedi.