Et pişirmede uzmanlaşmak isteyenler EKS Mutfak Akademisi'nde buluşuyor.



Hangi et hangi yemekte kullanılır, etin hangi kıvamda piştiğini nasıl anlarız, hangi et marine edilmelidir ve merak ettiğiniz birçok soru EKS Mutfak Akademi'sinde cevap buluyor.



Bilgi ve uygulamalarla et severleri sevindirecek workshop 28 Nisan tarihinde 19: 00-22: 00 saatleri arasında yapılacak!



Roast Beef (Chef Demo)



Taze Baharatlı Izagara Antrikot



Fesleğenli Izgara Sebze



Salad Bistecca



Orman Meyveli Panna Cotta (İkram)



Etkinlik 3 saat sürmektedir.



Çalışma düzeni: 10 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.



Atölyemiz min.10 kişi, max. 20 kişiliktir.



Program 28 Nisan 2017 tarihinde 19: 00-22: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : EKS Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2



Başlangıç Saati : 28.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Kategori : BBQ Etler ve Pişirme Teknikleri



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır