BBP Lideri Destici, Oyunu Kullandı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Keçiören Etlik Mahallesi'ndeki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ne gelerek eşi Şükriye Destici ile birlikte 3169 No'lu sandıkta oyunu kullandı.



Okul çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Destici, halk oylamasının ülke için iyiliklere, güzelliklere, hayırlara vesile olması dilediğinde bulundu.



"RABBİM MAHCUP ETMESİN"



Millet hangi tercihte bulunursa onu çok muteber gördüğünü ve başının üzerinde yeri olduğunu söyleyen Destici, "BBP olarak devletimiz, ülkemiz ve milletimiz için 'evet' kararının, 'evet' tercihinin daha doğru olduğuna inandığımız için bu tercihte bulunduk. Oyumuzu da bugün bu yönde kullandık. Rabbim mahcup etmesin." dedi.



