BBP'li Yanar: Güvenlik Güçlerimizin Yanındayız

BBP Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, terör saldırılarını kınayarak, "Parti olarak terör ve terörün bağlantıları ile mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor ve mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Haşim Yanar, Gaziantep'te partililerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Haşim Yanar, terör saldırılarını lanetledi. Ülke olarak her türlü terör olayından ahlaki yozlaşmaya, tecavüzden kumar alışkanlığına, darbe girişiminden siyasi kutuplaşmalara kadar telafisi zor bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Yanar, özellikle terör örgütlerinin son zamanlarda düzenlediği saldırıların ülkenin dört bir yanına yayıldığını ve bu durumun terör ile mücadelede akıl almaz bir belirsizliği meydana getirdiğinin savundu. Terörle mücadelede parti olarak güvenlik güçlerinin yanında olduklarını ifade ederek teşekkür eden Yanar, şöyle konuştu:



"Başından beri kurgu olduğu belli olan, DEAŞ, PYD gibi terör örgütlerine karşı yürütmüş olduğumuz mücadelede Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerlerine düşen görevi bir an önce yerine getirmelidir. Özellikle açılan koridor ile birlikte PKK'lı militanlar peşmerge adı altında Suriye'ye intikal ettirilmesi ile başlayan ve bugüne kadar gelen sürece baktığımızda maalesef hükümet siyasi batağın içine girmiş ve milleti de bu siyasi batağın içine sokmuştur. Hükümetin bugünden sonra Türk ordusunu, Suriye batağından kurtarmasına yönelik politikalar geliştirmesini bekliyoruz. Parti olarak terör ve terörün bağlantıları ile mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyor ve mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyoruz."



- Gaziantep