BBP Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, anayasa değişikliğine ilişkin, "18 yaşında gençlere seçilme hakkı vermek milyonlarca genci bir ideal peşinde koşmaya yöneltecek." dedi.



Destici, merkez Haliliye ilçesinde partisinin il başkanlığınca düzenlenen basın toplantısına, Diyarbakır'daki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, başladı.



Türkiye'nin kısa bir süre sonra tarihi bir seçime gireceğini ifade eden Destici, halk oylamasına sunulan değişikliklerle milletin yetkiyi direkt seçeceği kişiye vereceğini belirtti.



Ülkenin geleceği için halk oylamasında "Evet" tercihini kullanacaklarını vurgulayan Destici, "Yapılacak halk oylamasında 'Evet' çıktıktan sonra bizim bir saniye bile boşa geçirecek vaktimiz yoktur. Başta terörle mücadele olmak üzere her alanda Türkiye yeni bir mücadele safhasına geçirilmelidir." diye konuştu.



Teröre karşı Türkiye'nin tüm unsurlarıyla doğru bir mücadele yöntemi uyguladığını anlatan Destici, parti olarak bu konuda devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduklarına işaret etti.



Yeni anayasanın gençlerin önünü açacağını belirten Destici, şöyle konuştu:



"Bu gençler, televole kültürüyle yetişiyor, sabahtan akşama kadar Survivor izliyor. Sosyal medyada bizim örf adet ve kültürümüzden farklı şeylerle zaman geçiriyor. Bunlara tedbir ve çare bulalım, gençlerimizi buradan nasıl devletini ve milletini düşünen ahlaklı gençler yapabiliriz, bunun uğraşını verelim. 18 yaşında gençlere seçilme hakkı vermek milyonlarca genci bir ideal peşinde koşmaya yöneltecek. Bu yasa çıktı diye 600 milletvekilinin hepsi de 18 yaşında olmayacak ama numuneler olacak, bunlar gösterilecek ki diğerleri de bunlara baksın ve örnek alsın. Devlet, millet ve aileleri için çalışmayı öncelikleri arasına koysunlar. Biz 21 yaşında İstanbul'u fetheden bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih'in nesliyiz ve yeni Fatihler yetiştireceğiz."



Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili olayın aydınlatılması konusunda da takiplerini sürdüreceklerini bildirdi.



Parti olarak daha önce tecavüz ve teröristler için istedikleri idam cezasına ilişkin Türkiye genelinde 2 milyon destek imzası topladıklarına da değinen Destici, vatandaşın yüzde 98'nin iki suça idam getirilmesinden yana olduğunu sözlerine ekledi.