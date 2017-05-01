BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İşsizlik fonundaki bütün paraların yeni istihdam alanları oluşturulması için kullanılması, işsizlere verilmesi ve hali hazırdaki işçi kardeşlerimizin temel problemlerinin çözümü için harcanması noktasında ısrarcı olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum." dedi.



Destici, partisinin genel merkezinde, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerin bayramını kutlayan Destici, bugünün bayram havasında geçtiğini belirtti.



Destici, miting alanlarında yer aldıklarını, Türk-İş tarafından Ankara'da düzenlenen mitinge de katıldıklarını aktararak "İşçi kardeşlerimizle birlikte olduk. Bundan büyük memnuniyet duyduk." dedi.



Çalışma hayatındaki temel problemlerin çözülemediğini savunan Destici, şunları söyledi:



"Bunların başında asgari ücretlilerimizin problemleri geliyor ki Türkiye'de çalışan kesimin önemli bir kısmı zaten asgari ücretle çalışıyor. Takriben 6 milyona yakın kişi asgari ücretle çalışıyor. Maalesef asgari ücret şu an ülkemizde açlık sınırının altında. Dolayısıyla 6 milyon kişinin aileleriyle bunlar yaklaşık 20 milyonluk nüfusa tekabül ediyor, açlık sınırı altında yaşamak zorundalar. Bir gelir ve ücretle hayatlarını idame ettirmekle karşı karşıyalar. Tabii büyük zorluklar içerisinde yaşıyorlar. Bizim isteğimiz asgari ücretin, en azından açlık sınırın üstünde olmasıdır."



"İşsizin parasına el atılmasın"



Türkiye'deki gerçek işsizlik oranlarının açıklanan rakamların üzerinde olduğunu öne süren Destici, İşsizlik Sigortası Fonunun 110 milyarın üzerinde bir büyüklüğe ulaştığına, fonun tamamının istihdam için kullanılması gerektiğine dikkati çekti. Destici, şunları kaydetti:



"İşsizlik fonundaki bütün paraların yeni istihdam alanları oluşturulması için kullanılması, işsizlere verilmesi ve hali hazırdaki işçi kardeşlerimizin temel problemlerinin çözümü için harcanması noktasında ısrarcı olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum. İşçinin ve işsizin parasına el atılmasın, bu haramdır, günahtır, ayıptır, gayri ahlakidir."



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları açıkladığını hatırlatan Destici, sonucun herkes için hayırlı olmasını diledi.