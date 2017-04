BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, halk oylamasının sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Millet net bir şekilde 'evet' dedi. 50 artı 1 yeterken, 50 artı 1 milyon 400 bin dedi. Neyi arıyorsun daha sen? Yenilgiyi kabul etmek için illa 5 milyon mu fark olması gerekiyor? Bir tane olunca yetiyor zaten ama 1 milyon 400 bin var burada. Neyin kavgası yapılıyor? Biz gerçekten bunu anlayabilmiş değiliz." dedi.



Destici, partisince Tes-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen "Genel İstişare Kurulları Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Şırnak'ta şehit olan Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, şehidin babasının kendisine "İdam cezasının getirilmesi" talebinde bulunduğunu aktardı.



Büyük Birlik Partisi mensuplarının, idam cezasının kaldırıldığı günden itibaren tekrar getirilmesi için mücadele ettiğini belirten Destici, "Bu idam artık gelsin. Meydanlar, milletimiz bunu istiyor, şehitlerimizin aileleri, babaları, kardeşleri, geride bıraktığı evlatları, eşleri bunu istiyor. Bu devletin varlığına, milletin, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklali ve istikbaline, evlatlarımızın canına kasteden bu hainler için idam artık gelsin ve gelecek Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.



"Mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz"



Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağını ve aynı zamanda Miraç Kandili'nin idrak edileceğini hatırlatan Destici, her ikisinin de ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Ülkenin belli başlı problemleri olduğuna ve bu problemlerin, üzerinde durarak çözülmesi gerektiğine işaret eden Destici, terörle mücadelede geçmiş dönemde yapılan hataları ve aksaklıkları hep dile getirdiklerini, bugün kendilerinin de ifade ettiği anlamda terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele yürütüldüğünü, bunu sonuna kadar desteklediklerini söyledi.



Destici, ülkedeki işsizlik sorununun çözülebilmesi için de istihdam artırmaya yönelik tedbirler alınması, İşsizlik Fonu'nun tamamının bu sorunu çözmek için kullanılması gerektiğini vurguladı.



Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilişkilerde, Türkiye'nin ve Müslüman ülkelerin çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini belirten Destici, "Suriye'nin kuzeyinde ne pahasına olursa olsun, ne Amerikası ne Rusyasına rağmen PYD ve YPG'ye asla müsaade edilmemelidir. Öleceksek de ölelim. Orada bir PYD ve YPG varlığına asla müsaade edilmemelidir. Aynı şekilde Kerkük'ün, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından işgaline ya da egemenlik altına alınmasına asla müsaade edilmemelidir." diye konuştu.



"Evet kararımızda ne kadar haklı olduğumuzu daha net görüyoruz"



Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla kabul edilen düzenlemeyi değerlendiren Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak bugüne kadar atılan bütün adımları sonuna kadar destekledik. En nihayetinde bu 18 maddelik cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi teklifi de Türkiye'nin önüne geldiğinde biz Büyük Birlik Partisi olarak değişikliğe sıcak baktığımızı ama içeriğini göreceğimizi belirttik ve bizim de önceliklerimiz olduğunu belirttik." dedi.



Halk oylamasının sonucunda çıkan "Evet" oylarında BBP mensuplarının büyük katkısı olduğuna işaret eden Destici, 16 Nisan'dan önce ortaya atılan "Eyalet, bölünme" gibi tartışmaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.



"Bugün baktığımızda 'evet' kararımızda ne kadar haklı olduğumuzu daha net görüyoruz" diyen Destici, kimseye diyet borçları bulunmadığını vurguladı.



Destici, "Biz, bize uyana, doğrularımızla örtüşene, devletimizin, milletimizin geleceğiyle örtüşene 'evet' deriz. Devletin, milletin, ülkenin aleyhinde, kim ne getirirse getirsin, babamızın oğlu bile olsa 'evet' demeyiz. Doğru bildiğimiz şeyin yanında durduk ve bundan sonra da dururuz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, parlamenter sistemden daha iyi olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:



"Neden? Yürütme Meclisin dışına çıkıyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden yana bunu savunmuşuz. Meclis yasama görevine dönüyor, adı üzerinde yasama. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili 'Eğer seçilen kişi partinin genel başkanı olur da partisi de Mecliste çoğunluğu elde ederse o zaman hem yasama hem yürütme hem de yargıda bir güç elde edecek' deniyor. Bu, ihtimallerden bir tanesi. Kabul, diyelim seçimin 10 ihtimali var, bir tanesi bu. Bunlar milletin vereceği karardır. Milletin vereceği kararı önceden belirleyip illa şöyle olacak demek doğru değildir."



"Millet net bir şekilde 'evet' dedi"



"Burada CHP vekilleri ve CHP, yani ana muhalefet partisi başta olmak üzere 'hayır' cephesindeki diğeri gruplara bir teklif sunuyoruz" ifadesini kullanan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:



"16 Nisan referandum sonuçlarına itiraz ederek, AGİT'ten medet ummayı bir an önce bırakmalarını faydalı görüyoruz. Malum cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle alakalı uyum yasaları altı ay içerisinde çıkarılmak zorundadır. Bir hata yapıp sürece katkı yapmayın. Biz hür seçimlerle oluşmuş vekillerin teklif ettiği sistemin yanında durduk. Elbette bunun yanında duracağız. Gidip darbecilerin yaptığı anayasa ya da sistemin yanında mı duracaktık?"



Destici, seçimin bittiğini ve milletin tercihini yaptığını belirterek, şunları söyledi:



"Millet net bir şekilde 'evet' dedi. 50 artı 1 yeterken, 50 artı 1 milyon 400 bin dedi. Neyi arıyorsun daha sen? Yenilgiyi kabul etmek için illa 5 milyon mu fark olması gerekiyor? Bir tane olunca yetiyor zaten ama 1 milyon 400 bin var burada. Neyin kavgası yapılıyor? Biz gerçekten bunu anlayabilmiş değiliz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT'in temsilcilerinin ne olduğu basına yansıdı. Terör örgütü PKK, DHKP-C toplantılarında boy gösterenler olduğu ortaya çıktı. Ben buradan soruyorum, eğer referandumdan hayır çıksaydı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yine bu raporu hazırlayacak mıydı, yoksa Türk milletini demokrasi kahramanı mı ilan edecekti? Evet. Çünkü onlar 'hayır'ı istiyorlar ama Türk milleti 'evet'in kendi hayrına olduğuna inandı ve 'evet' dedi."



Destici, milletin verdiği karara kimsenin itiraz etmeye hakkı olmadığını, bu kararın itibarsızlaştırmaya çalışılmaması gerektiğini vurguladı.



Tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Destici, yaralılara da acil şifalar diledi.