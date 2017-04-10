BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "16 Nisan'da 'evet' çıktığında Müslüman Türk milleti olarak halkın iradesinin tam olarak yansıdığı bir sisteme kavuşacağız." dedi.



Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca organize edilen ve Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesislerinde gerçekleştirilen, "Milletin İktidarı İçin Evet" programında, STK temsilcileriyle bir araya geldi.



Mustafa Destici, programda, ilkeleri çerçevesinde yeni anayasa değişikliği teklifinin bütün maddelerini didik didik inceleyip mevcut sistemle kıyasladıktan sonra hem devlet hem ülke hem de millet için yeni sistemin daha hayırlı olduğunu gördüklerini söyledi.



Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunmasından dolayı sorumluluklarının olduğunu belirten Destici, "Başta PKK terör örgütü olmak üzere vatana ve millete kastetmiş bütün terör örgütlerine karşı birçok mücadeleyi sürdüren hükümete destek veriyoruz. Bunlara karşı topyekun bir mücadele var ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu mücadele aynı kararlılıkla sürdürüldüğünde bu terör belasından Türkiye'miz yakın bir tarihte kurtulacaktır." diye konuştu.



Suriye ve Irak'taki gelişmelerin Türkiye'yi direkt ilgilendirdiğini dile getiren Destici, sivillerin kimyasal silah saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde de takip edilmesi gerektiğini aktaran Destici, şöyle devam etti:



"Bu hususla ilgili devletimiz, bize göre hükümetimiz acilen Milli Güvenlik Kurulunu sadece bu gündemle toplamalı. Toplanan Milli Güvenlik Kurulu saldırıyı, öncesi, sonrasıyla olayın öncesi ve sonrasıyla ciddi bir şekilde değerlendirmeli. Türkiye'ye yansımalarının değerlendirilmesi ve bundan sonra gelişebilecek süreçleri de dikkate alarak acil tedbirler ve eylem planına geçilmesi gerekli."



"Halkımız bu tercihe 'evet' diyecek"



Destici, pazar günü gerçekleştirilecek halk oylamasına da değinerek, "Halkımız bu tercihe 'evet' diyecek ve Türkiye 12 Eylül darbe anayasasının ürünü olan bu Kenan Evren sisteminden kurtulacak ve hür seçimlerle oluşmuş, Meclisin kendi iradesiyle yapmış olduğu, milli, yerli bir sisteme kavuşacaktır. Büyük Birlik Partisi olarak biz kurulduğumuz günden bu yana hep Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğini dile getirdik ve bu konudaki tüm adımları da bugüne kadar destekledik. Hep yapılan referandum larda demokrasi tarafında, millet tarafında ve özgürlükler tarafında yer aldık." ifadelerini kullandı.



Pazar günü "evet" diyeceklerini ve sandıktan da "evet" çıkacağını aktaran Destici, "Biz 'hayır' diyenin tercihine de saygılıyız. 'Evet' diyen ne kadar saygınsa, 'hayır' diyenler de o kadar saygındır." diye konuştu.



Destici, mevcut sistemin Türkiye'yi getirdiği noktayı milletin görmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları anlattı:



"Türkiye bugüne kadar hep darbelerden sonra yapılan anayasalar ve ve onlardan çıkarılan idari sistemlerle yönetildi. İlk defa hür sistemle iş başına gelmiş bir Meclis, kendi iradesiyle bir sistem değişikliği teklifinde bulundu. Biz de bunu parti olarak çok önemsiyoruz. 'Evet' dememizin en önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu. Yapılacak olan değişiklikteki 18 maddeyi inceledik. Kendimize kriter olarak belirlediğimiz noktalar, üniter devlet yapısı, Türk kimliği ve Türkçe'nin muhafaza edilmesi, temel haklar ve inanç hürriyeti gibi hassas noktalar."



Destici, geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz uygulamalara da değinerek, "Başörtüsü serbestisinin askeriyede bile uygulanıyor olması, imam hatip okullarının önünü açılması, ilköğretim ve liselerde Kur'an-ı Kerim dersi, temel dini derslerin veriliyor olmasını yok mu sayacağız? İmam-hatip mezunları önceden polis dahi olamıyordu ve bu ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyordu. Bu olumlu gelişmeleri kim yapmışsa elbette ki onun yanında duracağız. Doğru yapılan işlerinin yanında duracağız." dedi.



Yeni anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin vesayet sisteminden kurtulacağını vurgulayan Destici, yeni sistemin kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracağı, "tek adamlık" ve "diktatörlük" getireceğini iddia edenlerin milleti kandırmaya çalıştığını aktardı.



"Muhalefetin kaygıları yersiz ve gerçekçi değil"



Destici, muhalefetin yeni sistemle ilgili kaygılarının yersiz ve gerçekçi olmadığını söyledi.



Bazı CHP milletvekillerinin açıklamalarına da değinen Destici, şöyle devam etti:



"Ümitsizlik arttıkça 'hayır' cephesinde densizlik artıyor. Kabul edilemeyecek bir şekilde bir densiz çıkıp 'evet' diyenleri denize dökeceklerini bildiriyor. Bunlara bir de 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Mecliste 367 garabetinin başmimarı Deniz Baykal eklendi. Diyor ki 'Hayır çıktığında öyle bir 23 Nisan kutlayacağız ki 1920'deki gibi sevineceğiz, Meclisi yeni açmış gibi sevineceğiz. Türkiye düşmanlarından kurtulmuş gibi sevineceğiz.' Sizin demokrasiye saygınız olsaydı 2007'de Meclise girerdin, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılırdın. Hem Sayın Abdullah Gül'ü sırf hanımı başörtülü diye seçtirmediler, hem de halkın cumhurbaşkanını seçmesine karşı çıktılar. O zaman merhum Muhsin Yazıcıoğlu dedi ki 'Sen milletin başına bela mısın? Halk seçsin, olmaz. Meclis seçsin, olmaz.' Biz işte bu belalardan 16 Nisan'da kurtulacağız. 16 Nisan'da 'evet' çıktığında Müslüman Türk milleti olarak halkın iradesinin tam olarak yansıdığı bir sisteme kavuşacağız."



"Yıllarca Atatürkçülük, cumhuriyetçilik diye diye tırnaklarımızı söktüler." diyen Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Muhsin Yazıcıoğlu 5,5 yıl hücrede yattı. Başında takke var diye dipçikle vurularak hayatını kaybedenler oldu kardeşlerimizden. Kim bedelini ödedi? Hiç kimse. Biz bunları unutmadık. 'Hayır' diyen de 'evet' diyen de bizim insanlarımızdır. Hiç kimse Atatürk, Cumhuriyet ve Meclis üzerinden milleti ayrıştırmaya kalkmasın. Aynaya baksınlar, hangi vesayet üzerine kimlerle iş birliği yaptıklarını göreceklerdir. 16 Nisan'da tüm bu belalardan kurtulmak için Büyük Birlik Partisi olarak anayasa değişikliğinin, devletimizin bekası ile milletimizin huzur ve refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz ve onun için de milletimize diyoruz ki vakit, millete yönelme vaktidir ve vakit 'evet' deme vaktidir."



Destici, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü de kutladı.