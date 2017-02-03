BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, anayasa değişikliğine ilişkin, "Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde. Cumhurbaşkanı da muhtemeldir ki bugün, yarın imzalayacak. Bu sürecin kardeşçe geçmesini istiyoruz." dedi.



Destici, bazı programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1983'ten beri darbe anayasasıyla yönetildiğini belirtti.



Ülkenin bugüne kadar bu darbe anayasasından kurtulması gerektiğini anlatan Destici, "Ama maalesef kurtulmadı. Türkiye'yi o günden bugüne yönetenlerin hepsinin vebali var. Çünkü bu millet sivil, demokratik bir anayasayı hak ediyor. Tabii bunun içerisinde Siyasi Partiler Yasası'nın, Seçim Kanunu'nun demokratikleştirilmesi, yargı bağımsızlığının tam olarak sağlanması, kuvvetler ayrılığının tam olarak yerleştirilmesi... Biz bu sürecin başlangıcında zaten bunları söyledik." diye konuştu.



"Evet diyene de hayır diyene de saygı duymak lazım"



"Keşke o süreç devam ettirilebilseydi de bütün partiler bir araya gelip, ortak bir anayasa paketi üzerinde uzlaşılabilseydi." diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Nihayetinde MHP ile AK Parti, 18 maddelik bir anayasa paketi üzerinde uzlaştı. Bunu Meclise getirdiler. Önce Anayasa Komisyonu'ndan, sonra da Meclis Genel Kurulundan geçti. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde. Cumhurbaşkanı da muhtemeldir ki bugün, yarın imzalayacak. Bu sürecin kardeşçe geçmesini istiyoruz. Bir kamplaşmaya, ayrışmaya vesile olmamasını istiyoruz. Yani milletimizin her bir ferdi, başta siyasi partiler, siyasi partilerin genel başkanları, yöneticileri olmak üzere hepimiz dahiliz buna. Evet diyene de hayır diyene de saygı duymak lazım. Demokratik bir ortamın oluşması lazım. Her fikri savunanların özgürce fikrini savunabileceği bir ortamın oluşması ve millet hangi kararı verirse herkesin bu karara uyması lazım."



Destici, BBP olarak henüz bu konuda bir karar açıklamadıklarına işaret ederek, "İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde çok da geç kalmadan biz de bu hususla ilgili kararımızı, istişarelerimizi tamamladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.