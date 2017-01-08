BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle mücadele konusunda herkesin, her bir ferdin; devletin, hükümetin, ordunun ve polisin yanında durması gerektiğini belirtti.



Destici, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından önce, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir istiklal mücadelesinin eşiğinde olduğunu söyledi.



Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan küresel emperyalist güçlerin kuşatması altında olduğuna işaret eden Destici, ülkenin içinde bulunduğu terör sarmalından çıkabilmesi için bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.



Destici, çeşitli kaynaklardan, PKK, PYD ve YPG'nin saldırı planlarıyla ilgili bilgiler aldığını, bu bilgileri halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli ortamlarda gündeme getirdiğini aktardı.



Bu bilgileri sadece kamuoyuyla değil, önlemler alınması için yetkililerle de paylaştığına dikkati çeken Destici, bu açıklamaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini bildirdi.



Destici, istihbaratın elindeki mevcut bilgileri ifşa etmekle suçlandığını, ancak bu bilgilerin ilk defa kendisi tarafından paylaşılmadığını, gerek iktidar gerekse muhalefet partileri tarafından da gündeme getirildiğine değindi.



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölücü terör örgütlerine karşı askerin, polisin, devletin ve hükümetin yanında duracağını belirten Destici, "Terörle mücadele konusunda herkesin, her bir ferdimizin; devletin, hükümetin, kahraman ordumuzun, polisimizin yanında durması lazım. Biz durduk, duruyoruz ama uyarılarımızı da yapıyoruz." dedi.



"Hedefleri Türkiye"



Destici, PYD'nin sahip olduğu tüm silahların aynı zamanda PKK tarafından da kullanıldığına işaret ederek, "Amerika, Çekiç Güç vasıtasıyla PKK'yı yıllarca besledi ve büyüttü. Bugün de 'Centcom' vasıtasıyla yapıyor. 80 bin Amerikan askeri var Irak ve Suriye'de. Bunlar PKK, PYD, YPG'yi kendilerine birinci yardımcı güç olarak aldılar. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde işleri bittiklerinde hedefleri Türkiye olacak. Bunu göstermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Türk askerinin Başika'daki varlığının da çok önemli olduğunu vurgulayan Destici, PKK o bölgede var olduğu sürece çekilmenin gündeme gelmemesi gerektiğini kaydetti.