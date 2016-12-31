BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şu anda hem içeride hem de ülke sınırları dışında bütün terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.



Destici, Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü dolayısıyla Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2017 yılının terörün olmadığı, yoksuluğun ortadan kalktığı, gelir dağılımını adaletli bir şekilde paylaştırıldığı, Türkiye'nin her ferdinin huzur, mutluluk, güven içinde yaşadığı bir sene olmasını diledi.



2017 yılının Türkiye'ye, Türk milletine, Türk ve İslam coğrafyasına, insanlığa huzur barış ve mutluluk getirmesini isteyen Destici, şöyle konuştu:



"Hain PKK terör örgütü hem kırsalda yaptığı eylemlerle hem de İstanbul ve Kayseri gibi metropollerde büyük şehirlerde kalleş saldırılarla askerleri, polisleri ve sivilleri şehit etti. Yine aynı şekilde DEAŞ terör örgütü hain saldırılarıyla ülkemiz sarstı. Bu saldırılarda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Şu anda hem içeride hem de ülke sınırları dışında bütün terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi, Türk ve İslam coğrafyasını korusun. 2017 yılı demokrasimizin güçlendiği, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir yıl olur. Ülkemizde aynı zamanda insanımızın refahının mutluluğunun artığı bir yıl olur. Çünkü 2016 yılında ekonomik olarak da özellikle orta ve alt düzey gelir düzeyindeki insanlarımız büyük zorluklar çektiler."



Destici, 31 Aralık'ın helikopter kazasında şehit olan BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü olduğunu belirterek, Yazıcıoğlu'nu bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını bildirdi.



Mekke'nin fethedilirken bir tane müşrikin bile burnunun kanamadığına dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle tamamladı:



"İslam dünyası için özel bir gün, Mekke'nin Fethi'nin 1386 yıl dönümü. 1 Ocak 630 tarihine gittiğimiz zaman Mekke fethi oluyor ama bir tane Mekkelinin neredeyse burnu kanamıyor, bir tanesi katledilmiyor. Bugün Halep'de yaşananlar Suriye'de yaşananların, Irak'ta yaşananların Müslümanların birbirine yaptığını o gün Müslümanlar, Hazreti Muhammed Efendimizin önderliğindeki sahabesi bugün Müslümanların birbirine yaptıklarını o gün müşriklere yapmadılar. Ben bu vesileyle Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yılının da İslam dünyasına ve Müslümanlara hayırı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."



Etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mehter Takımı'nın gösterileriyle sona erdi.