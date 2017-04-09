BBP Genel Başkan Yardımcısı Yanar, "Milletin birliği ve beraberliğinden başka kaygı taşımıyoruz"



SİVAS - Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, 16 Nisan referandum unda kararlarının evet olduğunu anımsatarak, bu süreçte milletin birliği ve beraberliğinden başka kaygı taşımadıklarını söyledi.

Yanar, Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, İl Başkanı Uğur Bulut ve partililerin katıldığı programda konuşan Yanar 16 Nisan'daki halk oylamasına değinen Yanar, bu süreçte milletin birliği ve beraberliğinden başka kaygı taşımadıklarını belirtti.

Yanar, daha önceki halk oylamalarını anımsatarak, "Bu referandum lardan biri var ki şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun başında bulunduğu Büyük Birlik Partimizin de partimizle birlikte milletimizin yüzde 69'luk bir oranla 'evet' demek suretiyle destek verdiği cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine imkan veren 2007 referandum udur. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle sistemimiz parlamenter mi yoksa yarı başkanlık sistemi mi belirsiz bir garabetin kucağına oturmuş, bu yönüyle de değişimi zaruri bir hal almıştır"dedi.

Herkesin, gelinen noktanın sorumluluğunu taşıdığını ve bu sorumluluktan kaçılamayacağını vurgulayan Yanar, bu anayasa değişikliği teklifinin, aslında 94 yıldır tartışılan ama hiçbir zaman bu düzeyde milletin gündemine getirilmeyen bir konu olduğunu ifade etti.

Yanar, vesayetçi anayasanın milletin derdine hiçbir zaman çare olamadığını dile getirerek, "Tarihi vesikalara da bakıldığında farklı tanımlamalarla da olsa Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve en nihayet şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun başkanlık sistemine yeşil ışık yaktıkları görülecektir." ifadelerini kullandı.

(UY-