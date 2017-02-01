BBP Genel Başkan Yardımcısı Yanar Açıklaması

BBP Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, herhangi bir siyasi parti, kurum ya da blokla, referandum hususunda bir görüşmelerinin olmadığını bildirdi.



Yanar, yaptığı yazılı açıklamada, Meclisin anayasa değişikliğini halka taşımak üzere bir referandum kararı aldığını hatırlattı.



Anayasa değişikliği teklifinin Meclise sevk edildiği ilk günlerde Meclis çalışmalarına katkı sağlayacağına inandıkları önerileri ve çekinceleri içeren raporu tüm siyasi partilere gönderdiklerini belirten Yanar, şunları kaydetti:



"Referandum sürecindeki birinci önceliğimiz, ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde, ayrıştırıcı ve kavgacı üsluptan uzak bir kampanya yürütülmesidir. Kimse bu hususta 'evet' ya da 'hayır' şeklinde dile getireceği siyasi iradesi yüzünden ötekileştirilmemeli, kamplaştırılmamalıdır. Partimizin referandum sürecinde, içinde bulunduğu ortak bir cephe ile birlikte hareket edeceği şeklinde basına düşen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu ana kadar herhangi bir siyasi parti, kurum ya da blokla, referandum hususunda bir görüşmemiz olmamıştır. Türkiye'nin en deneyimli siyasi partilerinden biri olan Büyük Birlik Partisi, elbetteki tüm parti teşkilatlarımız ve yetkili kurullarımızda istişare edildikten sonra referandum hususundaki kararını kamuoyu ile paylaşacaktır."