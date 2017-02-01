BBP'den Referandum Açıklaması: Herhangi Bir Parti ile Görüşme Olmadı

Büyük Birlik Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, Referandum ile ilgili şu ana kadar her hangi bir siyasi parti, kurum ya da blokla, görüşmenin olmadığını söyledi.

''KİMSE ÖTEKİLEŞTİRİLMEMELİ, KAMPLAŞTIRILMAMALI''

Yanar yaptığı yazılı açıklamada, "Meclisimiz Anayasa değişikliği hususunu halka taşımak üzere bir referandum kararı almıştır. Anayasa değişikliği teklifinin meclise sevk edildiği ilk günlerde meclis çalışmalarına katkı sağlayacağına inandığımız önerilerimizi ve çekincelerimizi ihtiva eden raporumuzu tüm siyasi partilerimize göndermiştik. Referandum sürecindeki birinci önceliğimiz; ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde, ayrıştırıcı ve kavgacı üsluptan uzak bir kampanya yürütülmesidir. Kimse bu hususta "evet" ya da "hayır" şeklinde dile getireceği siyasi iradesi yüzünden ötekileştirilmemeli, kamplaştırılmamalıdır. Partimizin Referandum sürecinde, içinde bulunduğu ortak bir cephe ile birlikte hareket edeceği şeklinde basına düşen haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

''ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR PARTİ İLE GÖRÜŞME OLMADI''

Şu ana kadar herhangi bir siyasi parti ile referandum hususunda bir görüşmelerinin olmadığını dile getiren Yanar, "Türkiye'nin en deneyimli siyasi partilerinden biri olan Büyük Birlik Partisi; elbet teki, tüm parti teşkilatlarımız ve yetkili kurullarımızda istişare edildikten sonra referandum hususunda ki kararını kamuoyu ile paylaşacaktır. Referandum konusunda ya da başka herhangi bir konuda partimiz kurumsal kişiliği adına Genel Başkanımız Mustafa Destici ya da görevlendireceği bir yetkilimiz dışında yapılan ya da yapılacak olan açıklamaların dikkate alınmaması hususunu değerli kamuoyumuzla paylaşmayı borç biliriz. Partimizin 24. kuruluş yıl dönümü ile taçlandırdığımız program ve tüzük kurultayımızı, partililerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Partimizin, bundan 24 yıl önce şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarınca hazırlanan programı, o günden bu güne Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeler ve değişmeler ekseninde yeniden ele alınmıştır." dedi.

''SEFERBERLİK BAŞLATILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM''

Yanar açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde YSK tarafından 9 partinin seçimlere katılma yeterliliğinin bulunduğu açıklanmıştır. Bu partilerden biride Büyük Birlik Partisi'dir. Onca iktidar görmüş siyasi parti tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutmuşken, bir kuruş devlet yardımı almadan tamamı helal kazançları ile partimizi ayakta tutan ve bu günlere gelmesini sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğe, milletçe kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde; siyasetteki varlığını milletimizin birliğine ve beraberliğine adamış partimizin Türkiye'nin en iyi teşkilatlanmış partisi olması için tüm dava arkadaşlarımız nezdinde bir seferberlik başlatılması gerektiğine inanıyorum."

