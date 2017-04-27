BBP 10'uncu Olağan Kurultaya Gidecek

Büyük Birlik Partisi (BBP), Mustafa Destici'nin genel başkanlığında 10. Olağan Kurultay'a gidiyor.



Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Pazartesi günü partimizin genel merkezinde yapacağımız Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında gündemimiz 10. Olağan Kurultay olacak. Bu toplantıda Olağan Kurultay'ın yer ve zamanı belirlenecek." .