Cenk Taner, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Niyazi Koyuncu, Nilipek, Ezgi Aktan, 2 Şubat'ta BBOM Koşan Kaplumbağa Dayanışma Konseri kapsamında KadıköySahne'de...



"Cenk Taner, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Niyazi Koyuncu, Nilipek, Ezgi Aktan sahnede… Başka Bir Okul Mümkün Derneği çatısı altında, kar amacı gütmeyen, demokratik yönetim ve alternatif eğitim modellerinin benimsendiği bir anaokulu burası. Dayanışma konserimize gelip hem bir gelecek hayaline ortak olmak hem de okulumuzda burslu çocuk okutma konusundaki çabamıza katkı sunabilirsiniz.



Hep birlikte şarkılar söylemeye bekliyoruz!"