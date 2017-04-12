Bbdso ve KKTC Cso'dan Konser

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) ilk kez ortak konser verecek.



BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra, KKTC CSO'dan gelecek 20 kişilik sanatçı kadrosuyla birlikte seyirci karşısına çıkacak.



KKTC CSO şefi Ali Hoca'nın yöneteceği konserin ilk yarısında orkestra sanatçıları ve BBDSO, Hoca'nın "Kıbrıs Süiti" adlı eserini seslendirecek.



Konserin devamında piyano sanatçısı Hande Dalkılıç, Ulvi Cemal Erkin'in ünlü Fransız piyanist Alfred Cortot'un önerisiyle bestelediği ve eşi Ferhunde Erkin'e ithaf ettiği piyano konçertosunu çalacak.



Konserin ikinci yarısında da Ludwig van Beethoven'ın 4. Senfonisi seslendirilecek.



Konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) yarın saat 20.00'de başlayacak.