Bbdso-Kıbrıs Cso Ortak Konseri

...Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : Bursaİlce : OsmangaziMekan : Atatürk Kongre ve Kültür MerkeziMekan Adresi : Merinos ParkıBaşlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 13.04.

Bbdso-Kıbrıs Cso Ortak Konseri

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Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Osmangazi

Mekan : Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Merinos Parkı

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00

Kategori : BBDSO-Kıbrıs CSO Ortak Konseri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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