Bbdso-Kıbrıs Cso Ortak Konseri
...Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : Bursaİlce : OsmangaziMekan : Atatürk Kongre ve Kültür MerkeziMekan Adresi : Merinos ParkıBaşlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 13.04.
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Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Osmangazi
Mekan : Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Merinos Parkı
Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00
Kategori : BBDSO-Kıbrıs CSO Ortak Konseri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io