Bbdso, Erkin ve Beethoven'in Eserlerini Seslendirecek

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 4 Mayıs Perşembe akşamı Allessandro Cedrone'nin şefliğinde Ulvi Cemal Erkin ve Ludwig van Beethoven'in tanınmış eserlerini seslendirecek.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek konserin ilk bölümünde, Bursalı sanatseverler, eserlerinde Türk folklorunu yoğun şekilde kullanan Ulvi Cemal Erkin konçertosunu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın Dittgen'in yorumuyla dinleme fırsatı bulacak.



Konseri, Ankara Operası şeflerinden Alessandro Cedrone yönetecek.



Konserin ikinci bölümünde ise BBDSO, Ludwig van Beethoven'ın 1812 yılında bitirdiği "La Majör" tonunda "Opus 92, 7" numaralı senfonisini seslendirecek.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla gerçekleşecek konser saat 20.00'de başlayacak.