Bbdso'dan 'Alman Romantikleri' Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Alman romantikleri" konseri verdi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İtalyan şef Lorenzo Castriota'nın yönettiği konserde, Alman romantizminin önde gelen bestecilerinden Johannes Brahms'ın "akademik festival" uvertürü ve "4 numaralı mi minör senfonisi" seslendirildi.



Konsere solist olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Flüt Sanatçısı Onur Türkeş katıldı.



Konser sonunda Bursalı müzikseverler konuk sanatçıları ve orkestrayı uzun süre ayakta alkışladı.