Bbds Orkestrası Barok Müzik Konseri Verdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), yaylı çalgılar eşliğinde barok müziğin ülkedeki önemli temsilcilerinden keman sanatçısı Emre Tamer'i şef ve solist olarak ağırladı.



Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen konseri, 2004 yılında kurduğu Darmstadt Barok Solistleri'nin Genel Sanat Yönetmeni, solisti ve Konzertmeister'i Emre Tamer yönetti.



Konserde, Barok döneminin ünlü bestecilerinden A. Vivaldi, G.P. Telemann, B. Marini'nin tanınmış eserlerinin yanı sıra Samuel Endler, J.A. Hasse, J.D. Heinichen ve A. Falconieri'nin eserleri seslendirildi.



Orkestra, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.