Ünlü BBC Muhabiri Buerk: Kendimi Türkiye'de Daha Güvende Hissediyorum

Londra'da düzenlenen Londra Boat Fuarı'nda Türkiye standını ziyaret eden BBC muhabiri Michael Buerk, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi, özellikle Akdeniz kıyılarını çok sevdiğini belirten ünlü muhabir, arkadaşlarına Türkiye'nin güvenli olduğunu anlattığını söyledi. İngiltere'de de terör ile mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Kendimi Türkiye'de, Londra'da olduğumdan daha güvende hissediyorum" dedi.

25 YILDIR AKDENİZ KIYILARINDA, HERKESE TAVSİYE EDİYOR

Uzun yıllar BBC'nin yurtdışı muhabirliği yapan ünlü gazeteci Türkiye hayranı olduğunu söyleyerek "Türkiye'de yelkenlim var. 25 yıldır Göcek ve Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yelken yapıyorum. Tanıştığım herkese Türkiye'ye gitmesini söylüyorum" diye konuştu.

TERÖR HAKKINDA KONUŞTU: ALIŞMAK GEREK

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan terör saldırılarından hiç korkmadığı ve terör olaylarının dünyanın heryerinde yaşanan şeyler olduğunu ifade eden gazeteci, buna alışmak gerektiğini söyledi.

"İNGİLTERE'DE HALA TERÖR ENDİŞESİ VAR"

Tanıştığı herkese Türkiye sahillerinin güvenli olduğunu söylediğini belirten Buerk şöyle konuştu;

"Arkadaşlarımla yelken yaptığımız yerlerin Suriye sınırına ve İstanbul'a binlerce mil uzakta olduğunu söylüyorum. Bu ülkede de (İngiltere) hala terör var. Irlanda Kurtuluş Örgütü (IRA), El-Kaide ve ISID gibi potansiyel terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Zor günlerden geçiriyoruz. Türkiye zor zamanlar yaşıyor. Biz de farklı nedenlerden dolayı zor günler yaşıyoruz çünkü Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz. İnsanlar "dünya nereye gidiyor" diye endişeli ama herkes yine de tatile gitmek istiyor. Herkes Akdeniz'in en güzel koylarında yelken açmak istiyor. Hepimiz şu an Türkiye'de olmak istiyoruz. Dışarıya bakın berbat bir hava var. Gri, yağmurlu ve iç karartıcı bir hava. Şu anda düşündüğüm tek şey Nisan ayının bir an önce gelmesi ve Türkiye'ye gitmek."