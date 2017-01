Bbc Muhabiri Trump'ı da Çileden Çıkarmış

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı sarayına gelen İngiliz muhabir Laura Kuenssberg'ün attığı tweet'in yankıları sürerken ilginç bir detay ortaya çıktı. BBC'nin politika muhabiri Türkiye ziyaretinden bir gün önce İngiltere Başbakanı May ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini takip ediyordu. İki liderin basın toplantısında söz alan Kuenssberg sert bir üslupla, "Sayın başkan, daha önce işkencenin işe yaradığını, Müslümanların Amerika'ya gelmelerini istemediğinizi söylediniz, Rusya'yı savundunuz, kürtajın cezası olması gerektiğini belirttiniz. Bu fikirler İngiltere'de pek çok kişiye endişe veriyor. Sizin bu görüşlerinizden ve özgür dünyanın lideri olmanızdan endişe duyan İngiltere'deki izleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz?" diye sordu. Soruyu duyan Trump, İngiltere Başbakanı'na döndü, BBC muhabirine parmağını uzatarak, "Bu soru sizin seçiminiz miydi" dedi. Sonrasında mikrofona eğilen Trump şakayla karışık, "İşte ilişkimiz bu yöne gidiyor" dedi.