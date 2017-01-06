Bb. Erzurumspor, Adanaspor'dan Barış Memiş'i Transfer Etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 5. transferini Adanspor'dan Barış Memiş'i alarak yaptı.



B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan, Antalya'da transferi gerçekleştirerek Barış Memiş ile sözleşme imzaladı.



Başkan Demirhan, "Tek amacımız var o da B.B. Erzurumspor'u süper lige taşımaktır. Şehir olarak şampiyonluğa kenetleneceğiz" dedi.



Barış Memiş ise, duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Erzurumspor'un başarısı için gollerimi atacağım" diye konuştu. - ERZURUM