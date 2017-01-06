Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 5. transferini Adanspor'dan Barış Memiş'i alarak yaptı.
B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan, Antalya'da transferi gerçekleştirerek Barış Memiş ile sözleşme imzaladı.
Başkan Demirhan, "Tek amacımız var o da B.B. Erzurumspor'u süper lige taşımaktır. Şehir olarak şampiyonluğa kenetleneceğiz" dedi.
Barış Memiş ise, duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Erzurumspor'un başarısı için gollerimi atacağım" diye konuştu. - ERZURUM
Bb. Erzurumspor, Adanaspor'dan Barış Memiş'i Transfer Etti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 5. transferini Adanspor’dan Barış Memiş’i alarak yaptı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 5. transferini Adanspor'dan Barış Memiş'i alarak yaptı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads