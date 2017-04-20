Bazı Amino Asitlerin Kesmek Kanser Tedavisine Yardımcı Olabilir

İngiliz araştırmacılar, belirli amino asitleri sınırlandıran bir perhizin, bazı kanser hastaları için ek tedavi olarak kullanılabileceğini bildirdi.



"Nature" dergisinde yayımlanan çalışmada, İngiltere Kanser Araştırmaları ve Glasgow Üniversitesinden bilim adamları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde amino asitlerden serin ve glisinin çıkarıldığı diyetin tümörlerin gelişimini yavaşlattığını tespit etti.



Araştırmacılar, serin ve glisin içermeyen diyetin uygulandığı farelerde, lenfoma ve bağırsak kanserinin gelişmesinin yavaşladığını gözlemledi.



Çalışmada, bu perhizin, aynı zamanda bazı kanser hücrelerini, reaktif oksijen türleri olarak bilinen kimyasallara daha uygun hale getirdiği belirlendi.



Bilim adamları, bunun kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini artırabileceğini kaydetti.



Benzer bir diyetin insanlara henüz uygulanmadığını dile getiren bilim adamları, söz konusu perhizin öncelikle sağlıklı insanlarda denenerek bu amino asitlerin eksikliğine insan vücudunun ne kadar dayanabileceğinin tespit edilmesi gerektiğini aktardı.