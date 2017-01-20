Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısı"

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Tuncay Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına (TOBB) verdiği "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı" kapsamında madde ihdası yapılmasına ilişkin verdiği dilekçenin TBMM Genel Kurulunda önerge olarak kabul edildiğini bildirdi.



KTSO Başkanı Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6736 sayılı kanun gereğince borçların yeniden yapılandırılması amacıyla il genelinde önemli sayıda başvuru gerçekleştirildiğini söyledi.



"Ancak ödemelerin yıl sonuna denk gelmesi ve ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılandırma başvurusunda bulunup borcu ödemek için irade beyanında bulunan firmaların büyük bölümünün 1. ve 2. taksit taksit ödemelerinde bulunamaması nedeniyle yapılandırmaların bozulduğunu belirten Özcan, şöyle devam etti:



"Mücbir sebepler nedeniyle yapılandırmayı gerçekleştirip borcunu ödemeyen firmalara 1. ve 2. taksit ödemelerini ocak ayı sonuna kadar ödemeleri kaydıyla yeni imkan getirilmesi hususunda talepte bulunduk. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 365 oda/borsa içinde tek başvuru odamız tarafından yapıldı.



Kanun kapsamında 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4 ay öteleneceği, mücbir sebep halini sonlandıran ancak mücbir sebep ilanı nedeniyle verilemeyen beyanname ve bildirimlerin, fıkrada öngörülen sürede veremeyen mükellefler söz konusu beyanname ve bildirimlerini 30 Nisan 2017 tarihine kadar verebilecek tahakkuk eden vergileri, yeniden düzenleme hükümlerine göre ödeyebilecekler.



Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde indirim uygulanacak. Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, idareye yazılı başvuru yapması halinde ilgili katsayı uygulanarak borçlarını taksitlendirebilecek."