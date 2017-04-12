Bayrampaşa'dan Balkanlara Kardeşlik Köprüsü" Projesi
Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Polis Haftası dolayısıyla şehit ve gazi aileleri yararına konser düzenlendi.
Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Polis Haftası dolayısıyla şehit ve gazi aileleri yararına konser düzenlendi.
Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Şahinler'in yanı sıra şehit ve gazi aileleri, emniyet mensupları da katıldı.
Etkinlikte konuşan Hüseyin Bürge, Balkanlara iyi bir kardeşlik köprüsü kurulduğunu belirtti.
Bürge, Balkanların Türkiye için ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, "Nerede mezar taşımız, soydaşımız, dindaşımız varsa orada olmaya yeminimiz var. Hemşehrilerim, o topraklara iz bırakacağız, taşı taş üstüne koyacağız. Oradaki kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu topraklardan adam çıkmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkmış, Mehmet Akif çıkmış, Yahya Kemal çıkmış. Allah şahidimdir bizim topraklardan hain çıkmadığını bir kere daha söylüyorum." diye konuştu.
Bihlun Tamaylıgil ise kendisinin de bir Balkan kızı olduğunu ve hatıralarında acılar olduğunu anlatarak, "Tarih belki bize acıları yaşattı. Tarih bize acılardan ders almayı da öğretti. Mehmet Akif'in dediği gibi tarihin içerisinden ders alıp tarihin acılarını tekerrür ettirmemek en önemli vazifemiz." ifadelerini kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Balkanlarda büyüyüp eğitim aldığını hatırlatan Tamaylıgil, "Mustafa Kemal'in dediği gibi 'İnsanın vicdanı kendi polisidir.' ama vicdansızlara karşı da iyi ki Türk polisi var. Görevlerini yerine canları pahasına getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından Tefeyyüz İlkokulu ve Bayrampaşa Hacı İlbey İlkokulu öğrencileri katılımcılara yöresel şarkılar ve halk oyunu performansı sergiledi.