Bayrampaşa'da Siyasiler Ayakkabı Mağazası Açılışında Buluştu
Bayrampaşa'da siyasiler ayakkabı mağazası açılışında buluştuİSTANBUL - İSTANBUL(İHA)Bayrampaşa'da bulunan ünlü bir ayakkabı mağazasının açılışına siyasiler akın etti.
Bayrampaşa'da siyasiler ayakkabı mağazası açılışında buluştu
İSTANBUL - İSTANBUL(İHA)Bayrampaşa'da bulunan ünlü bir ayakkabı mağazasının açılışına siyasiler akın etti.AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda kişinin katıldığı açılışta renkli anlar yaşandı.
Ünlü ayakkabı firması Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'de 15. mağazasını açtı. Açılışa AK Parti İstanbul milletvekili Mehmet Metiner,Büyükçekmece Belediye başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta Mehmet Metiner ve Hasan Akgün arasında yaşanan diyaloglar renkli anlara sahne oldu. Firma sahibi Mehmet Ali Urgan ise, "Bugün 15. Mağazamızı açıyoruz kısmetse sene sonuna 7 mağaza daha açacağız.Hedeflerimiz büyük Türkiye ekonomisiyle beraber biz de büyüyoruz. Bugün ilgi çok güzeldi mağazamızla ilgili tek söyleyeceğim şey bizi izlemeye devam edin "dedi.
(VK-EY