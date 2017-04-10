Bayrampaşa'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı

Bayrampaşa'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Operasyonda 5 Milyon TL değerinde sahte içki kapağı ve bandrolü ele geçirildi



İSTANBUL - Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda piyasa sürülmek üzere hazırlanmış 5 milyon TL değerinde sahte içki kapağı ve bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Şuçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa'da bir imalathaneye yönelik düzenlenen sahte içki operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan arama çalışmaları sonrasında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 50 bin adet sahte içki kapağı ve bandrolü ele geçirildi. Kapak ve bandrol yapımında kullanılan çeşitli makinelerde ekipler tarafından el konuldu.

Ele geçen malzemelerin yaklaşık 5 Milyon TL değerinde olduğu kaydedilirken gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.