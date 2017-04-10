Bayrampaşa'da 50 Bin Sahte Içki Şişesi Kapağı Ele Geçirildi

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin, Bayrampaşa'da bir adrese düzenlediği operasyonda 50 bin sahte içki şişesi kapağı ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde sahte içki şişelerine kapak üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adresi bir süre takibe alan ekipler, bugün akşam saatlerinde imalathaneye operasyon düzenledi. Baskında 50 bin sahte içki şişesi kapağı, çok sayıda sahte bandrol, 2 şişe kapaklama makinesi ve baskı kalıpları ele geçirildi. Operasyonda 3'ü 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.



3 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer şüpheli ise sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.