Bayrampaşa Cezaevi'ni Kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi İptal Edildi

CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam, İBB Meclis Üyeleri İsa Öztürk, Özgür Aydın ve Hüseyin Sağ, rezerv alanı ilan edilen Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi için İBB tarafından 2015 yılında hazırlanan kentsel dönüşüm planlarına kamu yararı taşımadığı ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı.

303 MİLYON LİRALIK YATIRIM ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

İptali istenen planın sınırları içinde 2009 yılında boşaltılan Bayrampaşa eski cezaevi de bulunuyordu. Cezaevi arazisinde KİPTAŞ tarafından 303 milyon lira yatırımla 2 bin 300 konut, 327 yataklı araştırma ve devlet hastanesi, yer altına 3500-5000 araç kapasiteli otopark, okul, cami, meydandan oluşan kentsel dönüşüm çalışması başlatılmıştı.

OYBİRLİĞİ İLE İPTAL

Ancak cezaevi arazisini kapsayan kentsel dönüşüm planları İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatına uygun olmadığı için oy birliği ile 28 Şubat 2017 tarihinde iptal edildi.

BİLİRKİŞİ: PLAN NET DEĞİL

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, bölgede eski Bayrampaşa Cezaevi'nin yıkıldığı, alanda TEİAŞ ve Sağmalcılar Devlet Hastanesi'ne ilişkin tesislerin bulunduğu kaydedildi. Raporda, planın bütüncül olmadığı, alanda nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırdığı vurgulandı. Plan eliyle emsal değerinin üzerinde hesap edilemez bir yapılaşma katsayısı ile yüzölçümünün ortaya çıktığı belirtildi. Kaç bodrum kat oluşturulabileceği, karma kullanım oranlarının ne olacağı gibi son derece hayati hususların plan eliyle netleştirilmediği ve kentsel tasarım projesine bırakıldığı ifade edildi. Bu durumun imar hakkı dağılımını belirsiz kıldığı belirtildi. Mahkeme de bilirkişi raporundaki tespitler doğrultusunda planı iptal etti. (Sözcü)