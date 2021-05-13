Bayramın 1. günü marketler açık mı? Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri!
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Bayramın 1. günü marketler açık mı? Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri!

Bayramın 1. günü marketler açık mı? Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri!
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Tam kapanma dönemi boyunca marketlerin 10.00-17.00 arasında açık olacağı bildirilmişti. Ramazan Bayramını da kapsayan tam kapanma döneminde marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaş bayramın 1. Gününde marketler açık mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı yeni genelgede vatandaşın sorusunu yanıtladı. Peki, Bayramın 1 günü marketler açık mı? Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Tam kapanma dönemi boyunca marketlerin 10.00-17.00 arasında açık olacağı bildirilmişti. Ramazan Bayramını da kapsayan tam kapanma döneminde marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaş bayramın 1. Gününde marketler açık mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı yeni genelgede vatandaşın sorusunu yanıtladı. Peki, Bayramın 1. günü marketler açık mı? Bayramda marketler açık mı? Market çalışma saatleri! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

BAYRAMIN .1 GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Bayram boyunca da marketler açık olacak. Bayram sürecinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek.

Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek firmaları, bayramın birinci günü itibariyle saat 01.00'e kadar paket seviş yapabilecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma süreci boyunca marketler10.00-17.00 saatleri arası çalışıyor. Ramazan Bayramında da durum değişmedi. Marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Buna ilaveten fırınlar ve bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek. Ve çevrim içi yeme-içme siparişleri yani paket servisler saat 01.00' e kadar hizmet verecek.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi 10.00-17:00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00-17:00 arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 hafta içi 10.00-17:00 arası çalışıyor.

A101 Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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