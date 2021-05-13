Bayramın 1. Günü eczaneler açık mı? 2021 Bayramda eczaneler açık olacak mı? Eczaneler kaça kadar açık?

Bayramın 1. Günü eczaneler açık mı? 2021 Bayramda eczaneler açık olacak mı? Koronavirüs tedbirleri sonrası "hafta sonu eczaneler açık mı, eczaneler saat kaçta açılıyor ve kaç kapanıyor soruları yanıt aramaya başladı. Cumartesi ve Pazar eczane çalışma saatleri değişiklik göstermekte. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri