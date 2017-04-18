Bayramiç Ziraat Odasından Dardeniz ve Kaynaş'a Plaket

Çanakkale'nin Bayramiç Ziraat Odası tarafından, 'Bayramiç Beyaz Nektarini'nin Coğrafi İşaret Tescilinin alınmasında emekleri bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz'e ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Kaynaş'a plaket takdim edildi.



Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "İlk günden bugüne kadar destek olan ve bizleri hiçbir aşamada yalnız bırakmayan Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Kaynaş hocamıza ve onun aracılığıyla bütün bölüm üye ve öğretim elmanlarına ve ayrıca Tescil aşamasında göstermiş olduğu bütün kolaylık ve destekler için Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz'e teşekkür ediyorum" dedi.



Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Kaynaş, "Yoğun çabalar neticesinde 'Bayramiç Beyazı Nektarini'nin Coğrafi İşaret Tescilini almayı başardık. Bu başarı ilerleyen yıllarda gerek Dünya gerekse Türkiye pazarında bize büyük öncelikler tanıyacak bir başarıdır. Bölgeni en önemli değerleri arasında yer alan 'Bayramiç Beyazı Nektarini', Türkiye pazarında da çok fazla rağbet gören bir meyve olmaya başlamıştır. Bölgemizin doğal melez bir meyvesi olan ve yılda yaklaşık 15 bin ton üretimi yapılan 'Bayramiç Beyaz Nektarini', başta Arap ülkeleri olmak üzere ciddi ihracat rakamlarına da ulaşmaya başlamıştır" şeklinde konuştu.



Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz ise, "Öncelikle Bayramiç Ziraat Odası Başkanı'na ve bütün üyelerine bu ince düşünceleri için teşekkür ediyorum. Ziraat Fakültesi ve Ziraat Odası'nın başarmış olduğu 'Bayramiç Beyazı Nektarini'nin Coğrafi İşaret Tescilinin alınması, hem Bahçe Bitkileri Bölümü'nün bir öğretim üyesi hem de Ziraat Fakültesi Dekanı olarak beni çok mutlu etmiştir. Bu tescille birlikte, Türkiye'de son otuz yıldır ticareti yapılan 'Bayramiç Beyaz Nektarini' artık üç büyük kentimizin dışında da tanınmaya başlayacak ve pazar payı da hızla artacaktır. Ayrıca 2016 yılı Nisan ayında başlatılan Avrupa Birliği Coğrafi İşaret başvurumuz da umuyorum ki çok kısa sürede sonuçlanacak ve 'Bayramiç Beyazı Nektarini' 28 Avrupa Birliği ülkesinin raflarında yerini almış olacaktır"dedi. - ÇANAKKALE